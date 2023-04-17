Завдавали удари й знімали на відео: на Київщині підлітки побили ровесника ледь не до смерті
Джерело:Андрій Нєбитов
В селі Білогородка Київської області жорстко побили 14-річного хлопця. Скривавленого місцевого жителя виявив офіцер поліції.
Як виявилось, двоє парубків побили дитину до втрати свідомості. У 14-річного хлопця був перелом кісток носа, струс мозку, травма голови та контузія ока.
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Яка відповідальність загрожує кривдникам
Поліцейські встановили, що підлітка побили його ровесники – двоє 17-річних жителів села Музичі. Зловмисники не просто завдавали удари хлопцеві, а ще й знімали побиття на відео, яке згодом поширили в мережі.
Нині обом підліткам суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.
На Київщині жорстко побили 14-річного хлопця / Фото з телеграму Нєбитова
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов закликав батьків дуже уважно ставитися до фактів булінгу та насильства серед дітей.
Самогубство підлітків в Україні: що відомо
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- Нині правоохоронці з'ясовують обставини загибелі підлітка. Поліція Київщини закликала батьків приділяти особливу увагу вихованню та дозвіллю дітей.
- У лютому дівчина 13 років вистрибнула з балкона багатоповерхівки в Одесі. Врятувати підлітка не вдалося. За попередньою інформацією, дівчина зістрибнула із загального балкона, розташованого на 9 поверсі будинку. Що саме стало причиною – поки не відомо. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.