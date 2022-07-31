Руки и шея связаны веревкой: оккупанты жестоко замучили мирного жителя в Киевской области

Враги замучили мужчину в Новом Залесье Киевской области. Тело обнаружили рядом с прежними позициями российских войск.

Об очередной могиле с убитым россиянами жителем Киевской области рассказал руководитель управления Нацполиции области Андрей Небитов. Он отметил, что это уже второе захоронение в Новом Залесье.

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россияне замучили мужчину в Новом Залесье

Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса. Он же был намотан и на шею погибшего. Все указывает на то, что перед смертью человека душили,

– написал Небитов.

Всего несколько месяцев назад через дорогу обнаружили тело еще одного мужчину. Это был убитый переселенец с Донбасса.

В Новом Залесье нашли тело убитого / Видео Нацполиции:

В Киевской области нашли более 1300 тел убитых украинцев

В Киевской области уже обнаружили тела более 1300 убитых гражданских жителей региона. Большинство из своих жертв россияне застрелили из огнестрельного оружия. Количество обнаруженных тел постоянно растет – их обнаруживают около позиций российской армии.

Ужасные находки – в Бучанском районе, населенных пунктах и территории возле Макарова и Бородянки.

В Киевской области до сих пор пропавшими без вести остаются около 300 человек.

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Смотрите в видео – доказательства зверств россиян в Буче: