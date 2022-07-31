Руки та шия зв'язані мотузкою: окупанти жорстоко закатували мирного жителя на Київщині
Джерело:телеграм Андрія Нєбитова
Вороги закатували чоловіка у Новому Заліссі, що у Київській області. Тіло виявили поруч з колишніми позиціями російських військ.
Про чергову могилу з убитим росіянами жителем Київщини розповів керівник управління Нацполіції області Андрій Нєбитов. Він зазначив, що це вже друге захоронення у Новому Заліссі.
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росіяни закатували чоловіка у Новому Заліссі
Руки загиблого були зв'язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили,
– написав Нєбитов.
Всього кілька місяців тому через дорогу знайшли тіло ще одного чоловіка. Це був вбитий переселець з Донеччини.
У Новому Заліссі знайшли тіло вбитого / Відео Нацполіції:
На Київщині знайшли понад 1300 тіл убитих українців
У Київській області вже знайшли тіла понад 1300 вбитих цивільних жителів регіону. Більшість зі своїх жертв росіяни застрелили з вогнепальної зброї. Кількість виявлених тіл постійно зростає – їх виявляють біля позицій російської армії.
Найжахливіші знахідки – у Бучанському районі, населених пунктах та території біля Макарова та Бородянки.Зверніть увагу! В Київській області досі зниклими безвісти залишаються близько 300 осіб.
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Дивіться у відео – докази звірств росіян у Бучі: