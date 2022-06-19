Спогади фельдшерки під час окупації Бучі

Вона пригадала, як окупанти в Бучі робили псевдовиклики, щоб вбивати медпрацівників. Виконувачка обов'язків старшого фельдшера Бучанської філії екстреної медичної допомоги змогла поділитися своїми спогадами лише зараз. 24 лютого вона саме була на чергуванні й збиралася на роботу.

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Людмила 27 років працює в екстреній медичній допомозі. Увесь час пробула у Бучі під час окупації.

Вона розповіла, що у перші дні війни російські солдати робили псевдовиклики для медичних працівників, де за адресою на бригаду медиків – чекав російський снайпер.

Росіяни навмисне робили провокації, щоб знищити медичних працівників,

– розповіла жінка.

Коли медиків евакуювали – на базі місцевої лікарні створили гуманітарний штаб, у підвалах там ховалися люди.

Увесь час Людмила пробула там. Вона надавала медичну допомогу пораненим, хоча і не зізнавалася окупантам, що медичний працівник. Річ у тім, що саму лікарню розгромили окупанти – необхідних інструментів не було.

До слова! 19 червня в Україні – день медичного працівника.

Що відомо про звірства росіян на Київщині

У березні російські війська тимчасово окупували населені пункти Київської області, зокрема Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку та інші. Українські захисники вибили загарбників з області. Після цього увесь світ побачив звірства, які росіяни там коїли.

Окупанти катували, ґвалтували та жорстоко вбивали мирних українців. Станом на 3 червня на Київщині знайшли тіла 1314 місцевих жителів, яких вони вбили.

З початку повномасштабної війни в Україні розслідують смерті понад 12 тисяч цивільних. Ще 1200 тіл загиблих українців поки не ідентифікували.

Нещодавно в МВС повідомили, що в Київській області досі не вдалось встановити особи понад 200 українців, яких закатували загарбники.

Тим часом Володимир Путін продовжує нагороджувати окупантів "за героїзм". Так, орден Жукова надали танковому полку, причетному до звірств у Богданівці.

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