Такою інформацією з 24 Каналом поділився головний сержант зенітно-ракетної батареї бригади НГУ "Рубіж" Андрій Галка, підкресливши, що боротися з дронами допомагають системи РЕБ та сітки.

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Як оборонці протидіють російським дронам

Військовослужбовець пояснив, що дрони на даному етапі війни дійсно є однією з основних потужностей ведення війни.

У середньому ворог застосовує до 100 дронів щодоби на нашому ротному або двох ротних опорних пунктах. Це надзвичайно велика кількість,

– зазначив Галка.

Боротися з ворожими безпілотними засобами допомагають системи РЕБ. Військові мають аналізатори частот, тому бачать, на яких висотах вони літають.

Також протидіяти дронам допомагають сітки, особливо морські, адже вони дуже міцні. Їх розтягують на всіх відкритих ділянках у кілька шарів. Вони зупиняють російські БпЛА, але коли відбувається вибух, зрозуміло, що вони не витримують.

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"Якщо ворог бачить РЕБ або антену від нього, він одразу починає засипати як артилерією, так і FPV-дронами, не шкодуючи їх. Вогневий вплив не зупиняється доти, допоки він їх не знищить", – наголосив головний сержант зенітно-ракетної батареї.

З огляду на таку загрозу бригада "Рубіж" збирає кошти на системи радіоелектронної боротьби та FPV-дрони. Просимо усіх небайдужих українців долучитися до збору. Задонатити можна за посиланням або реквізитами 4441 1111 2937 3050. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває!

Звернімо увагу, що 18 грудня Росія могла використати нетипову зброю, отриману з Північної Кореї, для удару по передмістю Харкова.