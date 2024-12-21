Такой информацией с 24 Каналом поделился главный сержант зенитно-ракетной батареи бригады НГУ "Рубеж" Андрей Галка, подчеркнув, что бороться с дронами помогают системы РЭБ и сетки.

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Как оборонцы противодействуют российским дронам

Военнослужащий объяснил, что дроны на данном этапе войны действительно являются одной из основных мощностей ведения войны.

В среднем враг применяет до 100 дронов ежесуточно на нашем ротном или двух ротных опорных пунктах. Это очень большое количество,

– отметил Галка.

Бороться с вражескими беспилотными средствами помогают системы РЭБ. Военные имеют анализаторы частот, поэтому видят, на каких высотах они летают.

Также противодействовать дронам помогают сетки, особенно морские, ведь они очень прочные. Их растягивают на всех открытых участках в несколько слоев. Они останавливают российские БПЛА, но когда происходит взрыв, понятно, что они не выдерживают.

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"Если враг видит РЭБ или антенну от него, он сразу начинает засыпать как артиллерией, так и FPV-дронами, не жалея их. Огневое воздействие не останавливается до тех пор, пока он их не уничтожит", – отметил главный сержант зенитно-ракетной батареи.

Учитывая такую угрозу бригада "Рубеж" собирает средства на системы радиоэлектронной борьбы и FPV-дроны. Просим всех неравнодушных украинцев присоединиться к сбору. Задонатить можно по ссылке или по реквизитам 4441 1111 2937 3050. Помните, что маленьких донатов не бывает!

Обратим внимание, что 18 декабря Россия могла использовать нетипичное оружие, полученное из Северной Кореи, для удара по пригороду Харькова.