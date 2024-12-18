Ідеться про карбон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Що відомо про "інноваційний" дрон росіян

Як зауважили в Держприкордонслужбі, росіяни взялися до практики використання дронів з управлінням через оптоволоконний кабель, аби обійти радіоелектронну боротьбу українських захисників. Це унеможливлює заглушення, проте, як з'ясувалося, його можна збити.

Після того, як збитий FPV знешкодили сапери, російські "ноу-хау технології" тепер вивчатимуть фахівці. Цікавим виявився також і матеріал виготовлення дрона, це – карбон, який раніше росіяни не використовували,

– ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, вже повідомлялося, що росіяни почали використовувати нові оптоволоконні дрони, які невразливі до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Військові стверджували, що перепрограмувати РЕБ-системи для протидії цим дронам неможливо.

Вперше українські військові зіштовхнулись із дронами на оптоволокні під час Курської операції у серпні 2024 року.