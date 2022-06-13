У багатьох жертв були зв'язані руки та простріляні коліна

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що 13 червня поряд із селом Мироцьке у Бучанському районі виявили масове захоронення розстріляних мирних жителів.

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Повідомляється, що братську могилу виявили на позиціях російських солдатів. Андрій Нєбитов розповів, що у братській могилі були поховані 7 цивільних громадян, який росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову.


Біля Бучі знайшли ще одну братську могилу / Фото поліції

За словами начальник поліції Київщини, у багатьох жертв були зв'язані руки та простріляні коліна.

Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих. Це чергові садистські злочини армії Росії у Київській області,
– констатував Нєбитов.


Поряд із селом Мироцьке виявили масове захоронення цивільних / Фото поліції

Що відомо про звірства росіян на Київщині

  • Російські військові у березні тимчасово окупували частини Київської області, зокрема Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку. Після того, як Збройні Сили України вибили окупантів, на території Київщини почали фіксувати наслідки звірств росіян.
  • Військові з Росії катували, ґвалтували, насилували та жорстоко вбивали мирних українців. Станом на 3 червня у Київській області виявлено тіла 1 314 місцевих жителів, убитих російськими загарбниками.
  • З початку повномасштабної агресії Росії в Україні розслідують смерті понад 12 тисяч цивільних. Ще 1 200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані.
  • Нещодавно в МВС інформували, що в Київській області досі не вдалось встановити особи понад 200 українців, які були закатовані росіянами.
  • Багато світових лідерів вже відвідали міста у Київській області, які потерпали від росіян. Візити здійснили президенти Польщі та країн Балтії, прем'єр Канади та генсек ООН та інші.
  • Звірства росіян на Київщині стали приводом до збільшення санкційного тиску на Росію, включно з нафтовим ембарго. Також через садистські злочини російської армії фактично призупинилися мирні перемовини між Україною і Росією.

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