У багатьох жертв були зв'язані руки та простріляні коліна

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що 13 червня поряд із селом Мироцьке у Бучанському районі виявили масове захоронення розстріляних мирних жителів.

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Повідомляється, що братську могилу виявили на позиціях російських солдатів. Андрій Нєбитов розповів, що у братській могилі були поховані 7 цивільних громадян, який росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову.



Біля Бучі знайшли ще одну братську могилу / Фото поліції

За словами начальник поліції Київщини, у багатьох жертв були зв'язані руки та простріляні коліна.

Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих. Це чергові садистські злочини армії Росії у Київській області,

– констатував Нєбитов.



Поряд із селом Мироцьке виявили масове захоронення цивільних / Фото поліції

Що відомо про звірства росіян на Київщині

Російські військові у березні тимчасово окупували частини Київської області, зокрема Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку. Після того, як Збройні Сили України вибили окупантів, на території Київщини почали фіксувати наслідки звірств росіян.

Військові з Росії катували, ґвалтували, насилували та жорстоко вбивали мирних українців. Станом на 3 червня у Київській області виявлено тіла 1 314 місцевих жителів, убитих російськими загарбниками.

З початку повномасштабної агресії Росії в Україні розслідують смерті понад 12 тисяч цивільних. Ще 1 200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані.

Нещодавно в МВС інформували, що в Київській області досі не вдалось встановити особи понад 200 українців, які були закатовані росіянами.

Багато світових лідерів вже відвідали міста у Київській області, які потерпали від росіян. Візити здійснили президенти Польщі та країн Балтії, прем'єр Канади та генсек ООН та інші.

Звірства росіян на Київщині стали приводом до збільшення санкційного тиску на Росію, включно з нафтовим ембарго. Також через садистські злочини російської армії фактично призупинилися мирні перемовини між Україною і Росією.

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