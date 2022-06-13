У многих жертв были связаны руки и простреленные колени

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что 13 июня рядом с селом Мироцкое в Бучанском районе обнаружили массовое захоронение расстрелянных мирных жителей.

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Сообщается, что братскую могилу обнаружили на позициях русских солдат. Андрей Небитов рассказал, что в братской могиле были похоронены 7 гражданских граждан, которые россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову.



Возле Бучи нашли еще одну братскую могилу / Фото полиции

По словам начальника полиции Киевщины, у многих жертв были связаны руки и простреленные колени.

Сейчас мы работаем над идентификацией погибших. Это очередные садистские преступления армии России в Киевской области,

– констатировал Небитов.



Рядом с селом Мироцкое обнаружили массовое захоронение гражданских / Фото полиции

Что известно о зверствах россиян на Киевщине

Российские военные в марте временно оккупировали части Киевской области, в частности, Бучу, Ирпень, Гостомель, Бородянку. После того, как Вооруженные Силы Украины выбили кафиров, на территории Киевщины начали фиксировать последствия зверств россиян.

Военные из России пытали, насиловали, насиловали и жестоко убивали мирных украинцев. По состоянию на 3 июня в Киевской области обнаружены тела 1314 местных жителей, убитых российскими захватчиками.

С начала полномасштабной агрессии России в Украине расследуют смерти более 12 тысяч гражданских . Еще 1200 тел погибших украинцев еще не идентифицированы.

Недавно в МВД информировали, что в Киевской области до сих пор не удалось установить личности более 200 украинцев , замученных россиянами.

Многие мировые лидеры уже посетили города в Киевской области, которые страдали от россиян. Визиты провели президенты Польши и стран Балтии, премьер Канады и генсек ООН и другие.

Зверства россиян в Киевской области стали поводом к увеличению санкционного давления на Россию, включая нефтяное эмбарго. Также из-за садистских преступлений российской армии фактически приостановились мирные переговоры между Украиной и Россией.

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