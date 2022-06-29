Підозрювані окупанти керували діями мотострілецьких підрозділів ворога під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині. Про це повідомили в СБУ 29 червня.

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Наказали розстріляти 7 людей

За даними слідства, окупанти силоміць утримували місцевих жителів в одному з приміщень і катували їх. Краснощовков і Васильєв особисто допитували людей і намагалися витягнути інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників ТрО.

Згодом вони наказали розстріляти людей з автоматів прямо на місці катування і підірвати будівлю з тілами, щоб приховати воєнний злочин.



Окупант, що чинив звірства над жителями села Перемога / Фото СБУ

В Офісі генпрокурора повідомляють, що окупанти незаконно отримували 7 людей. З них 5 незаконно затриманих розстріляли. Сталося це в лютому.

Окупанти проводили незаконні допити чоловіків, били їх кулаками, ногами та застосовували вогнепальну зброю,

– мовиться в повідомленні.



Васильєв і Краснощоков наказували розстрілювати людей / Фото СБУ

Що загрожує зловмисникам

Наразі майорам Краснощокову та Васильєву – оголосили про підозру у вчиненні злочину. Відомо, що вони служать у 15-ої окремій мотострілецькій бригаді 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу Росії.

Якщо провину зловмисників доведе суд, то їм загрожує передбаченого від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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