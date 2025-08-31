Вечером в воскресенье, 31 августа, российская армия атаковала Киевскую область "Шахедами". По целям работают силы противовоздушной обороны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

Что известно о взрывах в Киевской области?

Воздушную тревогу на территории Киевской области объявили в 17:48. Она распространилась на три района: Бориспольский, Броварской и Вышгородский.

Об опасности сообщали Воздушные Силы ВСУ, отметив, что дроны двигались с Черниговщины. Местные власти также сообщили о зафиксированном движении "Шахедов" в регионе.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

Мониторинговые каналы писали о движении сразу нескольких БпЛА в области. Предварительно, из-за работы ПВО прозвучали несколько взрывов. Продолжается доразведка.

Жителей призывают не снимать работу военных и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Где раздавались взрывы 31 августа?