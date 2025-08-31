В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам
- В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам "Шахедам", которые двигались с Черниговщины.
- Воздушную тревогу объявили в трех районах области, жителей призывают находиться в укрытиях.
Вечером в воскресенье, 31 августа, российская армия атаковала Киевскую область "Шахедами". По целям работают силы противовоздушной обороны.
Что известно о взрывах в Киевской области?
Воздушную тревогу на территории Киевской области объявили в 17:48. Она распространилась на три района: Бориспольский, Броварской и Вышгородский.
Об опасности сообщали Воздушные Силы ВСУ, отметив, что дроны двигались с Черниговщины. Местные власти также сообщили о зафиксированном движении "Шахедов" в регионе.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,
– говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.
Мониторинговые каналы писали о движении сразу нескольких БпЛА в области. Предварительно, из-за работы ПВО прозвучали несколько взрывов. Продолжается доразведка.
Жителей призывают не снимать работу военных и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
Где раздавались взрывы 31 августа?
Российская армия снова применяет дроны-камикадзе против Украины. По состоянию на 18:22 в нескольких областях объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы фиксируют новые группы "Шахедов".
Из-за угрозы дронов сообщили об опасности в Днепре. В 16:07 в пригороде прогремел взрыв, а через несколько минут громко было снова. Возле Днепра пролетали по меньшей мере четыре БпЛА. По целям противника работала ПВО. К тому же утром россияне атаковали сам город баллистической ракетой.
Утром против дронов продолжалась работа в Запорожье. Для региона тогда существовала опасность применения россиянами дронов и управляемых авиабомб.
В Чернигове около 12:19 также прогремел взрыв. Его причина пока неизвестна. Также нет информации и о последствиях после громких звуков.