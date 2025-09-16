На Киевщину ночью 16 сентября залетели вражеские дроны. В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки Украину снова атакуют вражеские дроны: в каких областях угроза ударов

Атака БпЛА на Киевщину 16 сентября: что известно?

Воздушную тревогу в южных районах Киевской области объявили после полуночи, в 00:25, 16 сентября. Это произошло из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.

В это время в регион залетели БпЛА российской армии, о чем проинформировали в социальных сетях Воздушные силы.

Киевская областная военная администрация сразу сообщила, что в регионе есть дроны и работают силы Противовоздушной обороны.

Заметьте, оперативно о тревогах, ракетные опасности и угрозы ударных БпЛА для всех областей вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?