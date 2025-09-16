В Киевской области работает ППО
- В Киевской области ночью 16 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.
- Силы Противовоздушной обороны работают в регионе после обнаружения вражеских дронов.
На Киевщину ночью 16 сентября залетели вражеские дроны. В регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.
Атака БпЛА на Киевщину 16 сентября: что известно?
Воздушную тревогу в южных районах Киевской области объявили после полуночи, в 00:25, 16 сентября. Это произошло из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.
В это время в регион залетели БпЛА российской армии, о чем проинформировали в социальных сетях Воздушные силы.
Киевская областная военная администрация сразу сообщила, что в регионе есть дроны и работают силы Противовоздушной обороны.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Серия взрывов прозвучала этой же ночью, 16 сентября, в Запорожье. Воздушные силы писали об угрозе дронов и скоростных целей.
- В ОВА пишут, в городе есть последствия – повреждены автомобили, выбиты окна, в одном из районов пожар.