На Київщину вночі 16 вересня залетіли ворожі дрони. У регіоні працюють сили Протиповітряної оборони.

Про це повідомили в ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки Україну знову атакують ворожі дрони: в яких областях загроза ударів

Атака БпЛА на Київщину 16 вересня: що відомо?

Повітряну тривогу у південних районах Київської області оголосили після півночі, о 00:25, 16 вересня. Це сталося через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

У цей час до регіону залетіли БпЛА російської армії, про що проінформували у соціальних мережах Повітряні сили.

Київська обласна військова адміністрація одразу повідомила, що в регіоні є дрони та працюють сили Протиповітряної оборони.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?