Атака БпЛА на Київщину 16 вересня: що відомо?
Повітряну тривогу у південних районах Київської області оголосили після півночі, о 00:25, 16 вересня. Це сталося через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
У цей час до регіону залетіли БпЛА російської армії, про що проінформували у соціальних мережах Повітряні сили.
Київська обласна військова адміністрація одразу повідомила, що в регіоні є дрони та працюють сили Протиповітряної оборони.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
- Серія вибухів пролунала цієї ж ночі, 16 вересня, у Запоріжжі. Повітряні сили писали про загрозу дронів та швидкісних цілей.
- В ОВА пишуть, у місті є наслідки – пошкоджені автомобілі, вибиті вікна, в одному з районів пожежа.