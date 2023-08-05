В Киевской области задержали участкового офицера полиции по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки

Правоохранители задержали 44-летнего участкового одного из сел Киевской области. Ему сообщили подозрение в изнасиловании 10-летней девочки, которая приходила в гости к его падчерице.

Правоохранители задержали сотрудника Бучанского районного управления полиции, который в прошлом году перевелся из Луганской области. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Неоднократно ухаживал за ребенком

По данным следствия, участковый неоднократно ухаживал за девочкой и отправлял ей сообщение на телефон. По подозрению в изнасиловании сотрудника полиции задержали и сейчас ему выбирают меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на мере пресечения в виде 60 суток без права внесения залога.

Также следователи проверяют возможность совершения подозреваемым других преступлений против половой свободы. Следствие по делу проводит ДБР.



Задержание участкового в Киевской области / Фото Киевской областной прокуратуры

Накануне в области задержали тренера по баскетболу

Несколькими днями ранее глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о задержание тренера по баскетболу за изнасилование 11-летней девочки. По данным следствия, он, пользуясь доверием родителей, пригласил ребенка на озеро.

Выдумав свою игру, тренер по баскетболу заманил школьницу на глубину и стал щупать. Правоохранители сообщили 51-летнему мужчине о подозрении.