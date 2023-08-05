На Київщині затримали дільничного офіцера поліції за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки

Правоохоронці затримали 44-річного дільничого одного із сіл на Київщині. Йому повідомили підозру в зґвалтуванні 10-річної дівчинки, яка приходила в гості до його пасербиці.

Правоохоронці затримали співробітника Бучанського районного управління поліції, який минулого року перевівся з Луганської області. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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Неодноразово залицявся до дитини

За даними слідства, дільничий неодноразово залицявся до дівчинки та надсилав їй повідомлення на телефон. За підозрою у зґвалтуванні співробітника поліції затримали і зараз йому обирають запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на запобіжному заході у вигляді 60 діб без права внесення застави.

Також слідчі перевіряють можливість вчинення підозрюваним інших злочинів проти статевої свободи. Слідство у справі проводить ДБР.



Затримання дільничого на Київщині / Фото Київської обласної прокуратури

Напередодні в області затримали тренера з баскетболу

Кількома днями раніше голова поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив про затримання тренера з баскетболу за зґвалтування 11-річної дівчинки. За даними слідства, він, користуючись довірою батьків, запросив дитину на озеро.

Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати. Правоохоронці повідомили 51-річному чоловікові про підозру.