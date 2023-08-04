Чоловік маже тиждень бив жінку та підлітків, катував їх та усіляко знущався. Нині зловмисника затримали.

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Катував близьких через персики

Хлопчик 12 років разом з 11-річною сестрою зірвали з сусідського дерева 4 персики. Коли про це дізнався 46-річний батько, то він схопив підлітків і їхню мати, яка була його співмешканкою, й почав катувати.

П'яний чоловік побив дітей, жінку й зачинив їх у кімнаті. Після цього він обрізав усім волосся та відібрав мобільні телефони, аби ті не викликали поліцію. Знущання продовжувалися протягом 5 днів. Увесь цей час чоловік постійно випивав і був у стані алкогольного сп'яніння.

Затримати злочинця вдалося, коли жінка дивом втекла й звернулася за допомогою до фельдшера. Медик відразу викликав поліцію, яка затримала правопорушника. Постраждалих госпіталізували.

Нині слідчі поліції кваліфікують дії зловмисника за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу – катування. Йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Чоловік знущався з дітей і жінки / Фото МВС

Зверніть увагу! У ході досудового розслідування можлива додаткова правова кваліфікація дій правопорушника.

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