Мужчина почти неделю избивал женщину и подростков, пытал их и всячески издевался. В настоящее время злоумышленник задержан.

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Пытал близких из-за персиков

Мальчик 12 лет вместе с 11-летней сестрой сорвали с соседского дерева 4 персика. Когда об этом узнал 46-летний отец, он схватил подростков и их мать, которая была его сожительницей, и стал пытать.

Пьяный мужчина избил детей, женщину и запер их в комнате. После этого он обрезал всем волосы и отобрал мобильные телефоны, чтобы они не вызвали полицию. Издевательства продолжались в течение 5 дней. Все это время мужчина постоянно выпивал и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержать преступника удалось, когда женщина чудом сбежала и обратилась за помощью к фельдшеру. Медик сразу вызвал полицию, которая задержала правонарушителя. Пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время следователи полиции квалифицируют действия злоумышленника по части 1 статьи 127 Уголовного кодекса – пытки. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Мужчина издевался над детьми и женщинами / Фото МВД

Обратите внимание! В ходе досудебного расследования возможна дополнительная правовая квалификация действий правонарушителя.

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