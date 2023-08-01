Розпуснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

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"Заманив на глибину й почав мацати"

Начальник поліції Київщини розповів, що 11 річну дитину розбещував тренер з села Підгірці.

51-річний житель села Підгірці, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку на озеро. Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати,

– зазначив Нєбитов.

Додав, що слідчі вже розпочали досудове розслідування за фактом розбещення малолітньої.

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