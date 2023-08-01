Распутнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Смотрите также Насиловал трех несовершеннолетних дочерей женщины, с которой жил: в Киеве на 15 лет осудили мужчину

"Заманил на глубину и стал щупать"

Начальник полиции Киевщины рассказал, что 11-летнего ребенка развращал тренер из села Подгорцы.

51-летний житель села Подгорцы, пользуясь доверием родителей, пригласил 11-летнюю девочку на озеро. Выдумав свою игру, тренер по баскетболу заманил школьницу на глубину и начал щупать,

– сказал Небитов.

Добавил, что следователи уже начали досудебное расследование по факту развращения малолетней.

Развратнику грозит до 8 лет тюрьмы: смотрите видео

На Хмельнитчине мужчина годами развращал своих детей