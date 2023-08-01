Распутнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
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"Заманил на глубину и стал щупать"
Начальник полиции Киевщины рассказал, что 11-летнего ребенка развращал тренер из села Подгорцы.
51-летний житель села Подгорцы, пользуясь доверием родителей, пригласил 11-летнюю девочку на озеро. Выдумав свою игру, тренер по баскетболу заманил школьницу на глубину и начал щупать,
– сказал Небитов.
Добавил, что следователи уже начали досудебное расследование по факту развращения малолетней.
Развратнику грозит до 8 лет тюрьмы: смотрите видео
На Хмельнитчине мужчина годами развращал своих детей
- В Офисе генпрокурора сообщили, что житель Хмельницкой области развращал собственных близнецов. В частности, заставлял детей смотреть видео порнографического характера.
- По данным следствия, отец начал совершать преступления, когда мальчику и девочке было всего по 5 лет. Пользуясь отсутствие жены и беспомощным состоянием дочери, мужчина периодически насиловал ее. Чтобы дети молчали, угрожал физической расправой над ними и их матерью.
- Злоумышленник приговорен к 12 годам тюрьмы.