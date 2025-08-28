В Крыму прогремели взрывы: оккупанты жалуются на атаку неизвестных дронов

Неизвестные БпЛА атаковали Крым в ночь на 28 августа. Взрывы прогремели сразу в нескольких городах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно об атаке на Крым?

По словам местных жителей Севастополя, в городе раздались громкие взрывы и звук сирены. Сообщают о якобы работе ПВО.

Сообщается, что взрывы прозвучали в Севастополе прозвучали около 23:00 возле Камышовой бухты. Также о звуках пролета БпЛА сообщают жители города Саки, Евпатории и Новофедоровки.

Кроме того, Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает о взрывах в Саках.

Саки, взрывы, по ощущениям, что где-то в Новофедоровке. Продолжается уже с полчаса, с разной периодичностью.

– говорится в сообщении.

Местные власти сообщают, что ПВО якобы уничтожили 3 воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе якобы не пострадали.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за три часа над регионами страны-агрессора и Черным морем было сбито 13 БпЛА.

Заметим, что по данным российских мониторинговых сообществ, на Крымский полуостров движутся около 200 беспилотников.

Также информацию о взрывах в Крыму подтвердил глава ЦПД Александр Коваленко.