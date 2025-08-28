В Криму пролунали вибухи: окупанти скаржаться на атаку невідомих дронів
- У ніч на 28 серпня невідомі дрони атакували Крим, вибухи пролунали в кількох містах, зокрема в Севастополі, Саках, Євпаторії та Новофедорівці.
- Місцева влада заявила, що ППО знищили 3 повітряні цілі, а російське Міноборони повідомило про збиття 13 дронів над регіонами країни-агресора та Чорним морем.
Невідомі БпЛА атакували Крим у ніч на 28 серпня. Вибухи пролунали одразу в кількох містах.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Що відомо про атаку на Крим?
За словами місцевих жителів Севастополя, в місті пролунали гучні вибухи та звук сирени. Повідомляють про нібито роботу ППО.
Повідомляються, що вибухи пролунали у Севастополі пролунали близько 23:00 біля Камишової бухти. Також про звуки прольоту БпЛА повідомляють жителі міста Саки, Євпаторії та Новофедорівки.
Крім того, Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє про вибухи у Саках.
Саки, вибухи, за відчуттями, що десь у Новофедорівці. Триває вже з півгодини, з різною періодичністю.
– йдеться у повідомленні.
Місцева влада повідомляє, що ППО нібито знищили 3 повітряні цілі над морською акваторією поблизу Севастополя. За попередньою інформацією, жодні об'єкти інфраструктури в місті начебто не постраждали.
Раніше в Міноборони Росії повідомили, що за три години над регіонами країни-агресорки і Чорним морем було збито 13 БпЛА.
Зауважимо, що за даними російських моніторингових спільнот, на Кримський півострів рухаються близько 200 безпілотників.
Також інформацію про вибухи у Криму підтвердив очільник ЦПД Олександр Коваленко.
Коли були попередні атаки на Крим?
- Нещодавно, 26 серпня, дрони, ймовірно, атакували нафтобазу у Джанкої. Також, попередньо, сталося влучання у підстанцію залізничної станції "Урожайная".
- Неспокійно у Криму було і 24 серпня. Вдень там оголосили авіаційну та ракетну небезпеку, окупанти також були змушені перекривати Кримський міст.
- Раніше в Генштабі розповіли, що ВМС України завдали удару по ворожому пункту базування БпЛА у Криму. Внаслідок атаки було уражено до трьох БпЛА Mohajer-6 та два БпЛА "Форпост".