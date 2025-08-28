Невідомі БпЛА атакували Крим у ніч на 28 серпня. Вибухи пролунали одразу в кількох містах.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про атаку на Крим?

За словами місцевих жителів Севастополя, в місті пролунали гучні вибухи та звук сирени. Повідомляють про нібито роботу ППО.

Повідомляються, що вибухи пролунали у Севастополі пролунали близько 23:00 біля Камишової бухти. Також про звуки прольоту БпЛА повідомляють жителі міста Саки, Євпаторії та Новофедорівки.

Крім того, Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє про вибухи у Саках.

Саки, вибухи, за відчуттями, що десь у Новофедорівці. Триває вже з півгодини, з різною періодичністю.

– йдеться у повідомленні.

Місцева влада повідомляє, що ППО нібито знищили 3 повітряні цілі над морською акваторією поблизу Севастополя. За попередньою інформацією, жодні об'єкти інфраструктури в місті начебто не постраждали.

Раніше в Міноборони Росії повідомили, що за три години над регіонами країни-агресорки і Чорним морем було збито 13 БпЛА.

Зауважимо, що за даними російських моніторингових спільнот, на Кримський півострів рухаються близько 200 безпілотників.

Також інформацію про вибухи у Криму підтвердив очільник ЦПД Олександр Коваленко.

Коли були попередні атаки на Крим?