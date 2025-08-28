Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Уничтожили логистику оккупантов: ССО вывели из строя важные объекты России в Крыму
Что известно об атаке на Крым?
По словам местных жителей Севастополя, в городе раздались громкие взрывы и звук сирены. Сообщают о якобы работе ПВО.
Сообщается, что взрывы прозвучали в Севастополе прозвучали около 23:00 возле Камышовой бухты. Также о звуках пролета БпЛА сообщают жители города Саки, Евпатории и Новофедоровки.
Кроме того, Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает о взрывах в Саках.
Саки, взрывы, по ощущениям, что где-то в Новофедоровке. Продолжается уже с полчаса, с разной периодичностью.
– говорится в сообщении.
Местные власти сообщают, что ПВО якобы уничтожили 3 воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе якобы не пострадали.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за три часа над регионами страны-агрессора и Черным морем было сбито 13 БпЛА.
Заметим, что по данным российских мониторинговых сообществ, на Крымский полуостров движутся около 200 беспилотников.
Также информацию о взрывах в Крыму подтвердил глава ЦПД Александр Коваленко.