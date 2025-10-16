Медики 3-го корпуса спасли жизнь мужчине в Лондоне, который попал в ДТП
- Медики из 3-го армейского корпуса Украины спасли мужчину в Лондоне после ДТП, остановив кровотечение и контролируя его состояние до приезда скорой.
- Они находились в Великобритании для участия в презентации биографического фильма в рамках проекта "ВАРТА".
Медики из 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины во время короткого отпуска в Великобритании спасли жизнь мужчине. Он попал в дорожно-транспортное происшествие.
Военнослужащие с позывными София, Мивина и Ребекка ехали на такси, когда стали свидетелями серьезной аварии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу подразделения.
Как украинские медики спасали мужчину в Британии?
Не теряя времени, украинские медики приказали водителю остановиться и сразу бросились на помощь пострадавшему. Они остановили сильное кровотечение, наложили повязку и контролировали состояние мужчины до приезда скорой. Благодаря их действиям пострадавшего удалось стабилизировать прямо на месте происшествия.
Мужчина получил серьезные травмы, но нашим медикам удалось стабилизировать его на месте. Благодаря своевременной и профессиональной помощи он был оперативно доставлен в больницу,
– подытожили в 3-м корпусе.
Украинские военнослужащие находились в Лондоне на презентации биографического фильма в рамках проекта "ВАРТА".
Украинский военный в Венеции спас жизнь мальчику в Венеции
Украинский военный в Венеции, спас жизнь раненому парню, оказав первую помощь с использованием аптечки и турникетов. Раненый получил удары ножом.
Если бы украинского военного не было рядом, парень мог так и не получить экстренной помощи.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро наградил украинского военного Яниса Терещенко.