Военнослужащие с позывными София, Мивина и Ребекка ехали на такси, когда стали свидетелями серьезной аварии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу подразделения.

Как украинские медики спасали мужчину в Британии?

Не теряя времени, украинские медики приказали водителю остановиться и сразу бросились на помощь пострадавшему. Они остановили сильное кровотечение, наложили повязку и контролировали состояние мужчины до приезда скорой. Благодаря их действиям пострадавшего удалось стабилизировать прямо на месте происшествия.

Мужчина получил серьезные травмы, но нашим медикам удалось стабилизировать его на месте. Благодаря своевременной и профессиональной помощи он был оперативно доставлен в больницу,

– подытожили в 3-м корпусе.

Украинские военнослужащие находились в Лондоне на презентации биографического фильма в рамках проекта "ВАРТА".

