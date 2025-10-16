Військовослужбовиці з позивними Софія, Мівіна та Ребека їхали на таксі, коли стали свідками серйозної аварії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу підрозділу.

Як українські медикині рятували чоловіка у Британії?

Не гаючи часу, українські медикині наказали водієві зупинитися й одразу кинулися на допомогу постраждалому. Вони зупинили сильну кровотечу, наклали пов’язку та контролювали стан чоловіка до приїзду швидкої. Завдяки їхнім діям потерпілого вдалося стабілізувати прямо на місці події.

Чоловік отримав серйозні травми, але нашим медикам вдалося стабілізувати його на місці. Завдяки своєчасній та фаховій допомозі його було оперативно доставлено до лікарні,

– підсумували в 3-му корпусі.

Українські військовослужбовиці перебували у Лондоні на презентації біографічного фільму в межах проєкту "ВАРТА".

