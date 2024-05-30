По меньшей мере 15 выстрелов: в Мексике кандидата в мэры застрелили прямо на встрече с избирателями

В мексиканском городе Коюка-де-Бенитес кандидата в мэры Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили прямо на встрече с избирателями. Неизвестный несколько раз выстрелил в политика.

Трагедия произошла 29 мая около 17:40 на баскетбольной площадке, где была запланирована встреча с избирателями. Что стало мотивом таких действий нападающего – неизвестно.

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В Мексике застрелили кандидата в мэры

Как пишут в СМИ, кандидата в мэры от правоцентристского альянса "Сила и сердце за Мексику" Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время встречи с избирателями. Так, на опубликованных в сети кадрах видно, как политик улыбается и общается с избирателями, а после – раздаются выстрелы.

Неизвестный выстрелил в Баррьентоса, когда тот повернулся спиной к нему. После этого прозвучало еще несколько выстрелов. В общем, свидетели трагедии заявляют о 15 выстрелах. О других жертвах или пострадавших не сообщалось.

Как сообщила местная прокуратура, нападающего ликвидировали на месте стрельбы. Что стали причиной таких действий злоумышленника – неизвестно.

Поскольку видео с нападением имеет насильственный контент, мы не можем опубликовать его здесь. Впрочем, ролик доступен на ютубе по ссылке . Следующие кадры содержат чувствительный контент, поэтому мы не рекомендуем его к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним! 18+

В СМИ добавляют, что во время избирательной кампании в штате Герреро убили уже 5 кандидатов в мэры, а также одного – в депутаты. К слову, выборы в Мексике проведут в воскресенье, 2 июня.

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