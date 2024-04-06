Во время судебного процесса разъяренный мужчина вытащил пистолет и выстрелил в подсудимого. Жуткий инцидент еще 29 ноября 2023 года, но только в начале апреля СМИ обнародовали кадры с камер видеонаблюдения в зале суда.

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Кристиано Алвес Тертао, сын погибшего Франсиско Алвеса, сделал сразу шесть выстрелов во Франсиско Клейдивальдо Мариано де Моура, которого обвиняли в убийстве его отца. Когда де Моура упал на пол, Тертао дважды ударил его прикладом по голове.

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После этого за нападавшим погнались сотрудники полиции, которые арестовали его на месте по подозрению в покушении на убийство. После стрельбы де Моура госпитализировали в местную больницу. Впоследствии мужчину выписали и он находится на свободе, дата повторного судебного рассмотрения дела еще не назначена.

Терто был арестован на месте происшествия и доставлен в тюрьму. По его словам, де Моура застрелил его отца 5 октября 2012 года, когда тот искал осла, который заблудился с его территории.

Когда Де Моура нашел Алвеса на своей ферме, между ними возник спор, который закончился убийством. Алвеса доставили в больницу, где он умер через 18 дней после ранения. Де Моура сбежал в Сальгейро, где его арестовали.

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