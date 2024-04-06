Під час судового процесу розлючений чоловік витягнув пістолет і вистрілив у підсудного. Моторошний інцидент ще 29 листопада 2023 року, але лише на початку квітня ЗМІ оприлюднили кадри з камер відеоспостереження в залі суду.

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Крістіано Алвес Тертао, син загиблого Франсіско Алвеса, зробив одразу шість пострілів у Франсіско Клейдівальдо Маріано де Моура, якого звинувачували у вбивстві його батька. Коли де Моура впав на підлогу, Тертао двічі вдарив його прикладом по голові.

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Після цього за нападником погналися співробітники поліції, які заарештували його на місці за підозрою в замаху на вбивство. Після стрілянини де Моура госпіталізували до місцевої лікарні. Згодом чоловіка виписали і він перебуває на волі, дата повторного судового розгляду справи ще непризначена.

Терто був заарештований на місці події та доставлений до в’язниці. За його словами, де Моура застрелив його батька 5 жовтня 2012 року, коли той шукав віслюка, який заблукав з його території.

Коли Де Моура знайшов Алвеса на своїй фермі, між ними виникла суперечка, яка закінчилася вбивством. Алвеса доставили до лікарні, де він помер через 18 днів після поранення. Де Моура втік до Сальгейро, де його заарештували.

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