Під час судового процесу розлючений чоловік витягнув пістолет і вистрілив у підсудного. Моторошний інцидент ще 29 листопада 2023 року, але лише на початку квітня ЗМІ оприлюднили кадри з камер відеоспостереження в залі суду.
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Крістіано Алвес Тертао, син загиблого Франсіско Алвеса, зробив одразу шість пострілів у Франсіско Клейдівальдо Маріано де Моура, якого звинувачували у вбивстві його батька. Коли де Моура впав на підлогу, Тертао двічі вдарив його прикладом по голові.
Відео стрілянини у залі суду / Обережно! Відео 18+: містить моторошні кадри та сцени жорстокості
Після цього за нападником погналися співробітники поліції, які заарештували його на місці за підозрою в замаху на вбивство. Після стрілянини де Моура госпіталізували до місцевої лікарні. Згодом чоловіка виписали і він перебуває на волі, дата повторного судового розгляду справи ще непризначена.
Терто був заарештований на місці події та доставлений до в’язниці. За його словами, де Моура застрелив його батька 5 жовтня 2012 року, коли той шукав віслюка, який заблукав з його території.
Коли Де Моура знайшов Алвеса на своїй фермі, між ними виникла суперечка, яка закінчилася вбивством. Алвеса доставили до лікарні, де він помер через 18 днів після поранення. Де Моура втік до Сальгейро, де його заарештували.
Кримінальні новини світу
- У вівторок, 2 квітня, сталась стрілянина у фінській школі. Постріли пролунали у місті Вантаа, що неподалік Гельсінкі. Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Ним виявився 12-річний учень. Попередньо, цей він у всьому зізнався поліції. За даними поліції, нападник застосував вогнепальну зброю. Однак правоохоронці не уточнили, яку саме.
- Жахлива трагедія відбулась у передмісті Йоганнесбурга. Там жертвою стрілянини на автозаправній станції ввечері 3 квітня став 24-річний футболіст Люкс Флерс. Нападники спершу націлили на футболіста вогнепальну зброю та вивели із автомобіля. Після чого злочинці натиснути на гачок зброю та вистрелили у груди Люку Флерсу.
- 16 лютого в Ізраїлі арабський терорист розстріляв людей на зупинці. Відомо, що внаслідок стрілянини є загиблі та поранені. Зокрема, на місці медики допомогли шістьом людям. 20-річний чоловік був у критичному стані й за деякий час помер у лікарні.