Чоловік орієнтовно о 12:30 16 лютого приїхав на місце на машині. Після цього він вийшов та почав стріляти по людях на зупинці.

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Що відомо про стрілянину в Ізраїлі

Терорист прибув на місце події на автомобілі та відкрив вогонь по людях на автобусній станції з пістолета, а потім був убитий офіцером резерву ЦАХАЛу, який не був на службі,

– заявили журналісти з посиланням на поліцію.

Видання зазначило, що служба внутрішньої безпеки Ізраїлю "Шин-Бет" заявила, що мовиться про 37-річного Фаді Джамджума з табору Шуафат у східному Єрусалимі. Він має вид на резидентство в Ізраїлі.

Поліцейські після стрілянини обшукували місце події, щоб пересвідчитись, чи не мав він спільників. Представники правоохоронних органів сказали журналістам, що терорист, найімовірніше, діяв сам.

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Відомо, що внаслідок стрілянини є загиблі та поранені. Зокрема, на місці медики допомогли шістьом людям. 20-річний чоловік був у критичному стані й за деякий час помер у лікарні.



У Ізраїлі загинули люди / Фото Times оf Israel

На трагедію відреагував прем'єр Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що стрілянина показала, що "вбивці хочуть убити нас усіх".

Я висловлюю свої співчуття від щирого серця сім'ям загиблих унаслідок нападу на перехресті Реєм і молюся за одужання поранених. Цей напад нагадує нам, що вся країна є фронтом і що вбивці, які прийшли не лише з сектора Гази, хочуть вбити нас усіх,

– написав політик.

Він заявив, що Ізраїль продовжує битись до повної перемоги всіма нашими силами, на всіх фронтах, скрізь, поки не відновлять безпеку і мир для всіх громадян Ізраїлю.

Стрілянина у храмі в Стамбулі