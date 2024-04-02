Стрілянина у Вантаа сталася у вівторок, 2 квітня. Постріли у школі Viertola пролунали вранці.
Читайте також Дівчина влаштувала стрілянину в школі в США: серед загиблих – діти
Подробиці інциденту
Співробітники поліції та представники спецслужб приїхали до школи близько 9:08 ранку. Правоохоронні перекрили шкільне подвір'я та попросили перехожих триматися якомога далі від цього району. Місцевим жителям вони порадили залишатися вдома та не відчиняти двері незнайомцям.
Кадри з місця подій у місті Вантаа / Фото Helsingin Sanomat
Очевидці повідомляють про поліцейські машини та карети швидкої допомоги стояли біля школи. Один зі свідків заявив, що дві машини швидкої допомоги виїхали з місця події близько 10:00 ранку.
Як пише Yle із посиланням на місцеву поліцію, внаслідок стрілянини троє людей зазнали поранень. Всі постраждалі – це 12-річні підлітки.
На цей час школярі все ще перебувають у класах. До школи прийшли десятки батьків. З ними спілкуються правоохоронці.
Що відомо про нападника
Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Ним виявився 12-річний учень.
За даними поліції, нападник застосував вогнепальну зброю. Однак правоохоронці не уточнили, яку саме.
Правоохоронці наразі з'ясовують, чи причетні до цієї стрілянини інші особи.
Схожі випадки в інших країнах
- Наприкінці 2023 року у російському Брянську 8-класниця прийшла до школи з рушницею та почала стріляти по учнях. Після цього дівчина-підліток наклала на себе руки.
- Раніше в американському місті Нешвілл, штат Теннессі, злочинець влаштував стрілянину у школі, в результаті чого 6 людей загинули. Самого стрільця ліквідували правоохоронці.
- Нагадаємо, що у столиці Сербії Белграді 7-класник викрав пістолет у батька та розстріляв людей у школі. Відомо про 9 жертв та 7 поранених.