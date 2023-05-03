Трагедія сталась близько 8:00 в сербській громаді Врачар. Спершу повідомляли, що 14-річний підліток вбив охоронця школи, однак згодом стало відомо, що від стрілянини загинули щонайменше 9 людей.

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Обставини події

У столиці Сербії внаслідок стрілянини постраждали 15 людей. Інцидент стався у початковій школі "Владислав Рібнікар". Поліція прибула на місце події, де виявила семикласника зі зброєю. На місці події працюють криміналісти та лікарі.

Серед поранених є й ті, життю яких загрожує небезпека. Семикласник, який вчинив бійню, перебував під впливом наркотиків. В іншому, він зразковий учень і, як ми дізналися, син медпрацівників,

– пише видання.

Повідомляється, що він зробив кілька пострілів у бік своїх однолітків і представників охорони школи. Відомо, що семикласник викрав пістолет у свого батька.

Поліція оточила квартали навколо школи. Самого стрілка затримали. У ЗМІ припускають, що стрілянина в школі в Белграді могла статися через погану оцінку.

Затримання семикласника в Сербії: дивіться відео

Згодом місцеві ЗМІ повідомляли, що 14-річний хлопець прийшов до школи з двома пістолетами та коктейлями Молотова.

Під час обшуку будівлі в одному з класів знайшли рюкзак семикласника з трьома коктейлями Молотова всередині. Зазначається також, що школяр вів стрілянину з двох пістолетів.

У школі Белграда сталася стрілянина / Фото Novosti

У правоохоронному відомстві Сербії повідомили, що підліток убив 8 школярів та охоронця. У МВС також зазначили, що шестеро дітей та один учитель отримали поранення і зараз перебувають у лікарні.

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