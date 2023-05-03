Трагедія сталась близько 8:00 в сербській громаді Врачар. Спершу повідомляли, що 14-річний підліток вбив охоронця школи, однак згодом стало відомо, що від стрілянини загинули щонайменше 9 людей.
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Обставини події
У столиці Сербії внаслідок стрілянини постраждали 15 людей. Інцидент стався у початковій школі "Владислав Рібнікар". Поліція прибула на місце події, де виявила семикласника зі зброєю. На місці події працюють криміналісти та лікарі.
Серед поранених є й ті, життю яких загрожує небезпека. Семикласник, який вчинив бійню, перебував під впливом наркотиків. В іншому, він зразковий учень і, як ми дізналися, син медпрацівників,
– пише видання.
Повідомляється, що він зробив кілька пострілів у бік своїх однолітків і представників охорони школи. Відомо, що семикласник викрав пістолет у свого батька.
Поліція оточила квартали навколо школи. Самого стрілка затримали. У ЗМІ припускають, що стрілянина в школі в Белграді могла статися через погану оцінку.
Затримання семикласника в Сербії: дивіться відео
Згодом місцеві ЗМІ повідомляли, що 14-річний хлопець прийшов до школи з двома пістолетами та коктейлями Молотова.
Під час обшуку будівлі в одному з класів знайшли рюкзак семикласника з трьома коктейлями Молотова всередині. Зазначається також, що школяр вів стрілянину з двох пістолетів.
У школі Белграда сталася стрілянина / Фото Novosti
У правоохоронному відомстві Сербії повідомили, що підліток убив 8 школярів та охоронця. У МВС також зазначили, що шестеро дітей та один учитель отримали поранення і зараз перебувають у лікарні.
Подібні випадки у світі
- У штаті Алабама 15 квітня на дні народження підлітка в Дейлвіллі сталася масова стрілянина. За словами очевидця події, зловмисник застрелив підлітків. Деякі з них загинули на місці. Відтак, за попередньою інформацією, близько 6 людей загинули, а ще 20 – зазнали поранень.
- Окрім цього, в США 6-річний школяр вистрілив у вчительку початкових класів. Постріл пролунав під час шкільної суперечки.
- Нещодавно в університеті американського міста Іст-Лансінг штату Мічиган озброєний чоловік влаштував стрілянину. Внаслідок цього троє студентів загинули, а ще п'ятеро зазнали поранень. Зловмисник втік з місця події.