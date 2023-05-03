Трагедия произошла около 8:00 в сербской общине Врачар. Сначала сообщалось, что 14-летний подросток убил охранника школы, однако, по неофициальным данным, от стрельбы погибли по меньшей мере 9 человек.

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Обстоятельства происшествия

В столице Сербии в результате стрельбы пострадали 15 человек. Инцидент произошел в начальной школе "Владислав Рибникар". Полиция прибыла на место происшествия, где обнаружила семиклассника с оружием. На месте происшествия работают криминалисты и врачи.

Среди раненых есть и те, чьей жизни угрожает опасность. Семиклассник, совершивший бойню, находился под влиянием наркотиков. В остальном, он примерный ученик и, как мы узнали, сын медработников,

– пишет издание.

Сообщается, что он произвел несколько выстрелов в сторону своих сверстников и представителей охраны школы. Известно, что семиклассник украл пистолет у своего отца.

Полиция оцепила кварталы вокруг школы. Самого стрелка задержали. В СМИ предполагают, что стрельба в школе в Белграде могла произойти из-за плохой оценки.

Задержание семиклассника в Сербии: смотрите видео

Впоследствии местные СМИ сообщали, что 14-летний парень пришел в школу с двумя пистолетами и коктейлями Молотова.

Во время обыска здания в одном из классов был найден рюкзак семиклассника с тремя коктейлями Молотова внутри. Отмечается также, что школьник вел стрельбу из двух пистолетов.

В школе Белграда произошла стрельба / Фото Novosti

В правоохранительном ведомстве Сербии сообщили, что подросток убил 8 школьников и охранника. В МВД также отметили, что шестеро детей и один учитель получили ранения и сейчас находятся в больнице.

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