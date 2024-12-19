У цьому місті одна з найкращих систем громадського транспорту. Тож там зовсім не потрібен автомобіль, щоб пересуватися. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Express.

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У якому місті Європи не потрібне авто

Мовиться про Гельсінкі – столицю Фінляндії. Містобудування Гельсінкі надає пріоритет зручним для пішоходів просторам і ефективному транспорту, що дозволяє мешканцям і гостям міста легко орієнтуватися та пересуватися в місті.

Там вкрай зручне сполучення – завдяки автобусам, трамваям, приміським поїздам та лініям метро будь-який куточок Гельсінкі є доступний.

А зручний додаток для планування подорожей об’єднує всі види транспорту, роблячи навігацію простою та ефективною.



Жителям Гельсінкі не потрібний автомобіль / Unsplash

Крім цього, транспортна мережа Гельсінкі інтегрована у залізничну систему країни, що дозволяє зручно подорожувати за межі столиці.

А людей, які все ж хочуть мати власний транспорт, влада заохочує купувати електричні авто.

У столиці Фінляндії дуже багато зон, вільних від автомобілів, тож на вулицях не шумно та спокійно. А через низьку кількість викидів у місті чисте повітря.