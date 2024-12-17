Дані включають вибірку 108 країн, які є членами Міжнародної організації праці. Про це пише 24 Канал із посиланням на Visual capitalist.

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Дані Міжнародної організації праці показують, що у середньому люди працюють 43,9 години на тиждень. Visual capitalist визначили середню кількість робочих годин на тиждень на одного співробітника у різних країнах.

Де найкоротший робочий тиждень

Як правило, найкоротший робочий тиждень у Європі. Дослідження показало, що найменше працюють саме жителі Нідерландів – вони проводять за роботою у середньому 29,8 години на тиждень. Натомість в Австрії та Данії люди працюють в середньому 32 години.

До слова, в Руанді та Іраку люди теж працюють не надто багато – 29, 9 та 31,6 години відповідно.



Жителі Нідерландів відпочивають найбільше / Pexels

Тим часом найбільше робочих годин в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

У якій країні люди працюють найбільше

На першому місці Індія, де люди проводять за роботою аж 56 годин на тиждень. Також у п'ятірку входять: Бутан, Бангладеш, Камбоджа та Уганда.

Зауважимо, що за стандартами МОП робота понад 48 годин на тиждень вважається надмірною. Перепрацювання негативно впливає на здоров'я, безпеку, продуктивність та баланс між роботою й особистим життям.