Стрельба в Вантаа произошла во вторник, 2 апреля. Выстрелы в школе Viertola прозвучали утром.
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Подробности инцидента
Сотрудники полиции и представители спецслужб приехали в школу около 9:08 утра. Правоохранители перекрыли школьный двор и попросили прохожих держаться подальше от этого района. Местным жителям они посоветовали оставаться дома и не открывать двери незнакомцам.
Кадры с места событий в городе Вантаа / Фото Helsingin Sanomat
Очевидцы сообщают о полицейских машинах и каретах скорой помощи, которые стояли возле школы. Один из свидетелей заявил, что две машины скорой помощи выехали с места происшествия около 10:00 утра.
Как пишет Yle со ссылкой на местную полицию, в результате стрельбы три человека получили ранения. Все пострадавшие – это 12-летние подростки.
В настоящее время школьники все еще находятся в классах. В школу пришли десятки родителей. С ними общаются правоохранители.
Что известно о нападавшем
Правоохранители уже задержали подозреваемого. Им оказался 12-летний ученик.
По данным полиции, нападавший применил огнестрельное оружие. Однако правоохранители не уточнили, какое именно.
Правоохранители сейчас выясняют, причастны ли к этой стрельбе другие лица.
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