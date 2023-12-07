Об этом сообщают российские СМИ. В конце концов, девушка выстрелила в себя, передает 24 Канал.

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В Брянске произошла стрельба в школе

Российские пропагандисты рассказали, что инцидент произошел в брянской гимназии №5. примерно в 9:15 по местному времени. Там ученица 8-А класса пришла в школу с ружьем, поднялась на четвертый этаж в свой классный кабинет, где начинался урок биологии, и начала стрелять по одноклассникам.

Сначала сообщалось, что ранения получили два человека, впоследствии количество травмированных увеличилось до 5 человек. Далее россияне рассказали, что после того, как девушка устроила стрельбу, она покончила с собой.

Кроме того, СМИ страны-агрессора отметили, что, по предварительным данным, 2 человека в этой стрельбе погибли. Среди погибших может быть и сама стрелявшая девушка.

В конце концов, российским правоохранителям удалось установить личность школьницы, которая начала стрельбу из дробовика. Ею оказалась 14-летняя Алина А, убившая свою одноклассницу Марию Н., а также ранившая четырех мальчиков.

Очевидцы рассказали, что все ученики брянской гимназии эвакуированы после стрельбы, само здание оцепила полиция. В настоящее время российские правоохранители изучают мотивы и причины, по которым девушка решила открыть огонь по своим одноклассникам.

Россияне также рассказали, что стрельбу девушка совершила с помощью ружья "Бекас-3", которое она, по предварительным данным, взяла у отца. Российские пропагандисты подчеркивают, что это первый случай стрельбы в школе, после которой есть погибшие.