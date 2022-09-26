Среди учеников русской школы есть погибшие и раненые. По словам очевидцев, в здании учебного заведения было много крови. Напомним, что нападающий застрелился.

Важно В школе русского Ижевска произошла стрельба: есть погибшие и раненые, среди них – дети

Детали стрельбы

На обнародованных видео с места событий заметно, как спасатели ведут раненого, а полицейские отгоняют людей от школы. Полицейские выставили оцепление на подъездах к ижевской школе.

Смотрите, какая ситуация сейчас возле школы:

Следователи также установили личность нападающего – это 34-летний местный житель артем казанцев, выпускник этой же школы. Следователи проводят обыск по месту жительства казанцева. Нападающий не стоял на учете в росгвардии как владелец оружия.

Когда началась стрельба, часть школьников забаррикадировалась в классах. В телеграм-каналах дети публиковали короткие видео, на которых слышны выстрелы.

Реакция детей на стрельбу в школе:

Смотрите, как проходила эвакуация:

Возле учебного заведения царил хаос и паника:

Что известно о ситуации в школе: последние новости

26 сентября в одну из школ русского Ижевска пришел мужчина с оружием и начал стрелять в детей, учителей и охранников. Злоумышленник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переработанными под стрельбу боевыми патронами.

Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей. Ранения получили 21 человек, среди них 14 детей.

Убийцей оказался выпускник школы 1988 года рождения – артем казанцев.

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