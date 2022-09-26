Серед учнів російської школи є вбиті та поранені. За словами очевидців, у будівлі навчального закладу було багато крові. Нагадаємо, що нападник застрелився.

Важливо У школі російського Іжевська сталася стрілянина: є загиблі та поранені, серед них – діти

Деталі стрілянини

На оприлюднених відео з місця подій, помітно, як рятувальники ведуть пораненого, а поліцейські відганяють людей від школи. Поліцейські виставили оточення на під'їздах до іжевської школи.

Дивіться, яка ситуація зараз біля школи:

Слідчі також встановили особу нападника школи в Іжевську — це 34-річний місцевий житель артем казанцев, випускник цієї школи. Слідчі проводять обшук за місцем проживання казанцева. Нападник не стояв на обліку в росгвардії як власник зброї.

Коли розпочалася стрілянина, частина школярів забарикадувалася в класах. У телеграм-каналах діти публікували короткі відео, на яких чути постріли.

Реакція дітей на стрілянину у школі:

Дивіться, як проходила евакуація:

Біля навчального закладу панував хаос та паніка:

Що відомо про ситуацію у школі: останні новини

26 вересня в одну зі шкіл російського Іжевська прийшов чоловік зі зброєю і почав стріляти у дітей, вчителів та охоронців. Зловмисник був озброєним двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами.

Число загиблих внаслідок стрілянини в школі Іжевська зросло до 13 осіб, серед них семеро дітей. Поранення отримала 21 особа, серед них 14 дітей.

Вбивцею виявився випускник школи 1988 року народження – артем казанцев.

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