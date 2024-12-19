Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко в эфире 24 канала отметил, что в российских бюджетах предусмотрено, что пиковая нагрузка на военный бюджет приходится именно на 2025 год. Зато в 2026 и 2027 годах эти цифры существенно снижаются.

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Буряченко считает, что этот факт свидетельствует о том, что Путин не рассчитывает продолжать войну против Украины и переносить ее на 2026 год.

У него не хватит на это экономических возможностей. Ему нужно завершить войну на своих условиях в 2025 году. Чтобы обеспечить для себя благоприятные условия, которые он сможет "продать" своему электорату, он будет постоянно эскалировать конфликт – как на фронте, так и в пределах гибридных угроз, в частности нашим партнерам, – объяснил Алексей Буряченко.

Интересно! Во время пресс-конференции Владимира Путина россияне забрасывали его вопросами об улучшении их жизни в России. Эти вопросы выводились на экран, однако российский президент неудобные вопросы игнорировал. Путин во время пресс-конференции делал громкие заявления.

По мнению политолога, теперь Путин будет делать все возможное и невозможное, чтобы принудить Украину к заключению выгодного для него мира и завершения горячей фазы войны.