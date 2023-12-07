Про це повідомляють російські ЗМІ. Зрештою дівчина вистрілила у себе, передає 24 Канал.

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У Брянську сталася стрілянина у школі

Російські пропагандисти розповіли, що інцидент трапився у брянській гімназії №5. приблизно о 9:15 за місцевим часом. Там учениця 8-А класу прийшла до школи з рушницею, піднялася на четвертий поверх до свого класного кабінету, де розпочинався урок біології, і почала стріляти по однокласниках.

Спочатку повідомлялося, що поранень зазнали двоє людей, згодом кількість травмованих збільшилася до 5 осіб. Далі росіяни розповіли, що після того, як дівчина влаштувала стрілянину, вона наклала на себе руки.

Крім того, ЗМІ країни-агресорки зазначили, що, за попередніми даними, 2 людини у цій стрілянині загинули. Серед загиблих може бути й сама дівчина, що стріляла.

Очевидці розповіли про стрілянину у брянській гімназії: дивіться відео

Зрештою російським правоохоронцям вдалося встановити особистість школярки, яка почала стрільбу з дробовика. Нею виявилася 14-річна Аліна А, яка вбила свою однокласницю Марію Н., а також поранила чотирьох хлопчиків.

Очевидці розповіли, що всіх учнів брянської гімназії евакуйовано після стрілянини, саму будівлю оточила поліція. Наразі російські правоохоронці вивчають мотиви та причини, чому дівчина вирішила відкрити вогонь по своїх однокласниках.

Росіяни також розповіли, що стрільбу дівчина здійснила з допомогою рушниці "Бекас-3", яку вона, за попередніми даними, взяла у батька. Російські пропагандисти наголошують, що це перший випадок стрілянини у школі, після якого є загиблі.