В то же время, правоохранители уже задержали чиновника и сообщили ему подозрение в совершении преступления против жизни и здоровья. Официально полиция не сообщала, что говорится о Ворнанене, однако информация совпадает с ранее опубликованными данными.

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Стрельба в Хельсинки

По иноформации полиции, стрельба произошла 26 апреля в 4 часа утра. Ворнонен, который находился в ресторане Bar Ihku, поссорился с другими посетителями. Конфликт якобы удалось урегулировать, однако уже за пределами ресторана тот достал малокалиберный пистолет и направил его на людей.

Указывается, что депутат выстрелил в землю, заставив собравшихся уйти. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. В результате стрельбы никто не пострадал. По состоянию на вечер 27 апреля Ворнанена отпустили домой.

Тимо Уорнанен – полицейский и увлекается охотой. В полиции не комментируют, был ли пистолет служебным оружием. Кроме этого нет информации о том, вернул ли Ворнанен свое табельное оружие в полицейский участок после избрания депутатом. В то же время, накануне он не оставлял пистолет в отделе безопасности парламента, как должно быть по регламенту.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, который является членом Коалиционной партии, назвал ситуацию "шокирующей" и добавил, что подозрение в совершении преступления в отношении члена парламента– это всегда очень серьезный вопрос. Однако полицейское расследование продолжается, а информация будет уточняться.

Глава партии Истинных финнов Риикка Пурра написала в соцсети X, что опубликованная полицией информация о подозрении "очень серьезная". По его словам, партия и парламентская фракция будут действовать должным образом.

В Финляндии закрывают музей Ленина

Недавно Финляндия наконец-то избавилась от советского наследия. В городе Тампере почти 80 лет. функционировал музей Ленина, однако в 2024 году и его в конце концов закрыли. Директор музея Калле Каллио заявил, что для функционирования музея не хватило средств– он посылал несколько заявок, однако их отклонили.

Однако музей закрыли не окончательно – планируется ребрендинг, после чего он будет называться Nootti. Там будут рассказывать историю отношений Финляндии и России. В частности, там расскажут подробности о вступлении Финляндии в НАТО, произошедшего после вторжения России в Украину.