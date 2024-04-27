Водночас провоохоронці вже затримали посадовця та повідомили йому підозру у скоєнні злочину проти життя та здоров'я. Офіційно поліція не повідомляла, що мовиться про Ворнанена, однак інформація співпадає з раніше опублікованими даними.

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Стрілянина у Гельсінкі

За іноформацією поліції, стрілянина сталася 26 квітня о 4 годині ранку. Ворнанен, який перебував у ресторані Bar Ihku, посварився з іншими відвідувачами. Конфлікт нібито вдалося врегулювати, однак вже за межами ресторану той дістав малокаліберний пістолет і направив його на людей.

Зазначається, що депутат вистрілив у землю, змусивши присутніх піти. Цей момент потрапив на камери відеоспостереження. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Станом на вечір 27 квітня Ворнанена відпустили додому.

Тімо Ворнанен – поліцейський і захоплюється полюванням. У поліції не коментують, чи був пістолет службовою зброєю. Окрім цього немає інформації про те, чи повернув Ворнанен свою табельну зброю до поліцейської дільниці після обрання депутатом. Водночас напередодні він не лишав пістолет у відділі безпеки парламенту, як має бути за регламентом.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, який є членом Коаліційної партії, назвав ситуацію "шокуючою" та додав, що підозра у скоєнні злочину щодо члена парламенту – це завжди дуже серйозне питання. Однак поліцейське розслідування триває, а інформація буде уточнюватися.

Голова партії Істинних фінів Ріікка Пурра написала в соцмережі X, що опублікована поліцією інформація про підозру "дуже серйозна". За його словами, партія і парламентська фракція будуть діяти належним чином.

У Фінляндії закривають музей Леніна

Нещодавно Фінляндія нарешті позбулася радянського спадку. У місті Тампере майже 80 років. функціонував музей Леніна, однак у 2024 році його врешті-решт закрили. Директор музею Калле Калліо заявив, що для функціонування музею забракло коштів – він надсилав кілька заявок, однак їх відхилили.

Однак музей закрили не остаточно – планується ребрендинг, після чого він називатиметься Nootti. Там розповідатимуть історію відносин Фінляндії та Росії. Зокрема, там розкажуть деталі про вступ Фінляндії до НАТО, який відбувся після вторгнення Росії до України.