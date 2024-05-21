Как сообщают российские паблики, участниками уличной стычки были мигранты. В какой-то момент конфликта началась стрельба.

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Массовая драка в Москве

Так, в сети отмечают, что около восьми часов вечера группа мужчин из 10-12 человек начала драться на улице Мединской. Во время драки неизвестные открыли стрельбу. По словам очевидцев, прозвучало не менее 3 выстрелов. После этого часть тех, кто стрелял, убежала на нескольких автомобилях, остальные разбежались.

На месте инцидента работают экстренные службы, улица оцеплена, полицейские опрашивают свидетелей. Участников драки разыскивают. Отмечается, что четверо из них получили ранения.

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Напомним, что в начале мая в Москве неизвестный открыл огонь возле дома на Коровинском шоссе и ранил двух человек. Паблики писали, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них расстрелял двух своих оппонентов. Раненых забрали в больницу, а нападавший тем временем скрылся. Правоохранители начали поиски злоумышленника. После двух часов поисков его таки задержали неподалеку от места инцидента.

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