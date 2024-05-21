Как сообщают российские паблики, участниками уличной стычки были мигранты. В какой-то момент конфликта началась стрельба.
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Массовая драка в Москве
Так, в сети отмечают, что около восьми часов вечера группа мужчин из 10-12 человек начала драться на улице Мединской. Во время драки неизвестные открыли стрельбу. По словам очевидцев, прозвучало не менее 3 выстрелов. После этого часть тех, кто стрелял, убежала на нескольких автомобилях, остальные разбежались.
На месте инцидента работают экстренные службы, улица оцеплена, полицейские опрашивают свидетелей. Участников драки разыскивают. Отмечается, что четверо из них получили ранения.
Какая она, "вечерняя" Москва: смотрите видео
В российской столице подрались мигранты: смотрите видео
Напомним, что в начале мая в Москве неизвестный открыл огонь возле дома на Коровинском шоссе и ранил двух человек. Паблики писали, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них расстрелял двух своих оппонентов. Раненых забрали в больницу, а нападавший тем временем скрылся. Правоохранители начали поиски злоумышленника. После двух часов поисков его таки задержали неподалеку от места инцидента.
Инциденты со стрельбой: последние новости
- 15 мая днем на премьера Словакии совершили покушение. Злоумышленник выстрелил в политика, когда тот находился перед домом культуры, где проходило заседание правительства. Стрелком оказался 71-летний писатель Юрий Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.
- На Прикарпатье драка двух подростков завершилась стрельбой. Там произошел конфликт между компаниями юношей. Так, 18-летний парень начал драку с 17-летним подростком. В ходе стычки он нанес оппоненту ножевое ранение. В ходе драки раздавались выстрелы в воздух. Один из членов компании пытался так остановить схватку.
- В Финляндии депутат начал стрельбу в центре столицы. Чиновник, который находился в ресторане Bar Ihku, поссорился с другими посетителями. Выйдя из ресторана, чиновник достал малокалиберный пистолет и направил его на людей. Отмечается, что депутат выстрелил в землю, заставив присутствующих уйти.