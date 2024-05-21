Як повідомляють російські пабліки, учасниками вуличної сутички були мігранти. У якийсь момент конфлікту розпочалася стрілянина.
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Масова бійка у Москві
Так, у мережі зазначають, що біля восьмої години вечора група чоловіків із 10-12 осіб почала битися на вулиці Мединській. Під час бійки невідомі відкрили стрілянину. За словами очевидців, пролунало щонайменше 3 постріли. Після цього частина тих, хто стріляв, втекла на кількох автомобілях, решта розбіглася.
На місці інциденту працюють екстрені служби, вулиця оточена, поліцейські опитують свідків. Учасників бійки розшукують. Зазначається, що четверо з них зазнали поранень.
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У російській столиці побилися мігранти: дивіться відео
Нагадаємо, що на початку травня у Москві невідомий відкрив вогонь біля будинку на Коровинському шосе та поранив двох людей. Пабліки писали, що між трьома чоловіками стався конфлікт, у ході якого один із них розстріляв двох своїх опонентів. Поранених забрали до лікарні, а нападник тим часом втік. Правоохоронці почали розшуки зловмисника. Після двох годин пошуків його таки затримали неподалік від місця інциденту.
Інциденти зі стріляниною: останні новини
- 15 травня вдень на прем'єра Словаччини скоїли замах. Зловмисник вистрілив у політика, коли той перебував перед будинком культури, де проходило засідання уряду. Стрільцем виявився 71-річний письменник Юрій Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.
- На Прикарпатті бійка двох підлітків завершилася стріляниною. Там стався конфлікт між компаніями юнаків. Так, 18-річний хлопець почав бійку з 17-річним підлітком. У ході сутички він завдав опоненту ножового поранення. У ході бійки лунали постріли у повітря. Один із членів компанії намагався так зупинити сутичку.
- У Фінляндії депутав почав стрільбу у центрі столиці. Чиновник, який перебував у ресторані Bar Ihku, посварився з іншими відвідувачами. Вийшовши з ресторану, посадовець дістав малокаліберний пістолет і направив його на людей. Зазначається, що депутат вистрілив у землю, змусивши присутніх піти.