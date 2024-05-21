Як повідомляють російські пабліки, учасниками вуличної сутички були мігранти. У якийсь момент конфлікту розпочалася стрілянина.

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Масова бійка у Москві

Так, у мережі зазначають, що біля восьмої години вечора група чоловіків із 10-12 осіб почала битися на вулиці Мединській. Під час бійки невідомі відкрили стрілянину. За словами очевидців, пролунало щонайменше 3 постріли. Після цього частина тих, хто стріляв, втекла на кількох автомобілях, решта розбіглася.

На місці інциденту працюють екстрені служби, вулиця оточена, поліцейські опитують свідків. Учасників бійки розшукують. Зазначається, що четверо з них зазнали поранень.

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Нагадаємо, що на початку травня у Москві невідомий відкрив вогонь біля будинку на Коровинському шосе та поранив двох людей. Пабліки писали, що між трьома чоловіками стався конфлікт, у ході якого один із них розстріляв двох своїх опонентів. Поранених забрали до лікарні, а нападник тим часом втік. Правоохоронці почали розшуки зловмисника. Після двох годин пошуків його таки затримали неподалік від місця інциденту.

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