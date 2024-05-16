Наразі відомо, що операція минула успішно, і життю словацького прем'єрі нічого не загрожує. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба.
Дивіться також Дружина кричала, що у неї розбите обличчя, – очевидець розповів про удар по Миколаєву
У якому стані Фіцо
За словами Тараби, Роберта Фіцо оперували понад три години.
Я думаю, що, зрештою, він виживе,
– висловив сподівання віцепрем'єр.
Посадовець уточнив, що у Фіцо стріляли з дуже близької відстані. Тому прем'єр отримав важке поранення – одна куля пройшла через живіт, а друга влучила в суглоб.
ЗМІ зазначають, що голова словацького уряду перебуває при тямі.
Нагадаємо, що на Роберта Фіцо скоїли замах 15 травня після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.
Замах на прем'єра Словаччини: що відомо