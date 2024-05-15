Кореспондент із Миколаєва Олександр Матюшенко розповів 24 Каналу, що внаслідок російської атаки смертельних випадків не було, проте є інформація про 6 постраждалих. Зараз вони у середньому стані важкості, усі отримують необхідну медичну допомогу.
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Хто постраждав
На місці події був присутній власник автосервісу. Майно цього чоловіка постраждало внаслідок російської атаки. На Жаль, і його дружина отримала травми, проте зараз її стан стабільний.
Я почув вибух. Зрозумів, що він стався на СТО. Там була моя дружина, тому я побіг до неї. Вона кричала, що у неї розбите обличчя, але це був опік від вогню,
– сказав він.
Речником Сил оборони Півдня повідомив, що воєнні злочини Росії у Миколаєві вже зафіксовано. На місце події одразу прибули працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб усунути наслідки атаки.
Кореспондент зазначив, що в обласній прокуратурі заявили, що удар по Миколаєву був здійснений з тимчасово окупованого Криму. Тип озброєння поки невідомий.
Обстріли Миколаєва: що відомо
- Уранці 15 травня Миколаїв опинився під обстрілами російських військ. Раніше повідомляли про можливу загрозу ракетного удару зі сторони Криму. Голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім заявив, що у місті зафіксовано два ракетних удари.
- Ворог вкотре вдарив по Миколаєву 11 квітня, призвівши до жертв та поранених. За інформацією з Офісу генерального прокурора, ракетний удар стався близько 12:00, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, а троє були поранені та госпіталізовані.
- Миколаїв 17 березня потрапив під удари Росії, що призвело до жертв та постраждалих. Вибухи сталися під час тривалої тривоги. Повітряні сили попереджали про можливе використання балістичного озброєння.