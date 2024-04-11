Як зазначили в Офісі генпрокурора, російські військові близько 12:00 завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки по обласному центру загинули четверо людей та ще четверо зазнали поранень. Їх госпіталізували.

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Деталі ракетного удару по Миколаєву

Внаслідок атаки також пошкоджень зазнали житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців, а також промислові об'єкти.

Прокурори спільно зі слідчими СБУ, поліції та вибухотехніками Головного управління Національної поліції в області займалися документуванням наслідків обстрілів.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Його розпочали за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.