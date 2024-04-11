Как отметили в Офисе генпрокурора, российские военные около 12:00 нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки по областному центру погибли четыре человека и еще четверо получили ранения. Их госпитализировали.

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Детали ракетного удара по Николаеву

В результате атаки также повреждения получили жилые дома и автомобили местных жителей, а также промышленные объекты.

Прокуроры совместно со следователями СБУ, полиции и взрывотехниками Главного управления Национальной полиции в области занимались документированием последствий обстрелов.

В Офисе Генпрокурора отметили, что началось досудебное расследование по факту нарушению законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством. Его начали под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.