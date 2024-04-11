Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре города. В частности, российские войска атаковали местный ТЭЦ.

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Детали атаки врага

В четверг, 11 апреля, после 16 часов, враг нанес удар по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ. Известно, что оккупанты осуществили авиационный удар КАБами.

В Сумской ОГА отметили, что на месте работают все необходимые службы. Предварительно, люди не пострадали.

Там сообщили, что сейчас последствия российского удара уточняются.

Кроме этого, в ОВА добавили, что также был осуществлен обстрел Есманской общины Шосткинского района (предварительно – из ствольной артиллерии). Так, в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.

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