Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре города. В частности, российские войска атаковали местный ТЭЦ.
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Детали атаки врага
В четверг, 11 апреля, после 16 часов, враг нанес удар по критической инфраструктуре города Сумы – местной ТЭЦ. Известно, что оккупанты осуществили авиационный удар КАБами.
В Сумской ОГА отметили, что на месте работают все необходимые службы. Предварительно, люди не пострадали.
Там сообщили, что сейчас последствия российского удара уточняются.
Кроме этого, в ОВА добавили, что также был осуществлен обстрел Есманской общины Шосткинского района (предварительно – из ствольной артиллерии). Так, в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.
Оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС: кратко
- Во время ночного обстрела Украины 11 апреля россияне обстреляли Трипольскую ТЭС. Объект полностью уничтожен.
- В результате обстрела начался масштабный пожар в турбинном цехе. К счастью, все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы.
- К слову, установленная мощность Трипольской ТЭС составляла примерно 57%. Эта ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Больше о Трипольской ТЭС, которую уничтожили россияне, – читайте в материале 24 Канала.